Прорыв трубы в Купчино окутал улицу паром и остановил движение у метро

На Малой Балканской в Петербурге густой пар затянул район после аварии.

В Санкт-Петербурге в районе станции метро "Купчино" произошёл прорыв теплотрассы. Об этом сообщают очевидцы.

По словам свидетелей, авария случилась на Малой Балканской улице у жилых домов. В нескольких местах из-под земли вырывается пар, из-за чего образовалось плотное облако, которое тянется в сторону станции метро "Купчино". Движение по улице затруднено, автомобилисты и пешеходы стараются обходить участок.

В пресс-службе АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" сообщили 78.ru, что специалисты уже прибыли на место и приступили к аварийным работам.

В данный момент теплоэнергетики перекрывают повреждённую магистраль и проводят откачку теплоносителя. Планируется замена участка трубы диаметром 1200 миллиметров. Работы должны быть завершены не позднее 18:00 завтрашнего дня. В зону отключения попали два нежилых здания, отметили в пресс-службе. По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.

Фото: freepik (efe_madrid)