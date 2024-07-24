Кипяток залил дорогу вблизи 23-го дома на улице Зайцева

На улице Зайцева прорыв трубы ГВС. Кипяток разлился по дороге у 23-го дома, на месте работают ремонтные службы, территория оцеплена, – передают в "Мегаполисе" со ссылкой на пресс-службу АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".
Напомним, что сегодня трубы уже прорывало на 10-й Красноармейской улице. Связано это с тем, что "Теплосети" проводили испытания на максимальную температуру теплоносителя в нескольких районах города.
В ходе испытаний при объезде периметра специалистами предприятия были обнаружены технологические нарушения. На данный момент службы на месте, обеспечены меры безопасности, испытания продолжаются.
АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"
Жителям города напоминают об опасности приближения к источнику пара или горячей воды, а также проезда или прохождения вблизи мест прорыва.
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Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП
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