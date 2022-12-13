На улице Зайцева юноши ограбили пункт выдачи заказов

На троих друзей завели уголовное дело по статье "Грабеж".

В Кировском районе ограбили пункт выдачи заказов. Инцидент произошел на улице Зайцева, 3, в понедельник, 1 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В полицию обратился 33-летнйи сотрудник интернет-магазина. Он рассказал стражам порядка, что злоумышленники без применения физической силы забрали товары на 17 тыс. рублей, а затем убежали.

Оперативники задержали подозреваемых на проспекте Стачек у дома 90. Злоумышленниками оказались молодые люди 17-ти и 18-ти лет. На троих друзей завели уголовное дело по статье "Грабеж".

Подозреваемым избрана мера пресечения – подписка о невыезде. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv