Подростки-разбойники напали на петербуржца в Невском районе

Мальчики учатся в одной школе.

На проспекте Большевиков подростки напали на 54-летнего мужчину. Инцидент произошел, когда заявитель продавал 4,5 тыс. долларов молодому незнакомцу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Горожане встретились на парковке торгово-развлекательного комплекса. К ним подошел неизвестный с пистолетом и начал требовать деньги. Когда мужчина отказался выполнять требования злоумышленника, покупатель и вооруженный разбойник убежали.

Правоохранители завели уголовное дело по статье "Разбой". Во вторник, 2 мая, они задержали подозреваемых. Злоумышленниками оказались несовершеннолетние юноши. Подростки учатся в одной школе.

С подозреваемыми и их родителями ведется беседа. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: 6-летний петербуржец получил открытый перелом пальца на общественном тренажере.

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