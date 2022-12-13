6-летний петербуржец получил открытый перелом пальца на общественном тренажере

В Петербурге 6-летний ребёнок получил открытый перелом пальца на площадке с общественными тренажерами. Об этом стало известно Piter.tv.
Во дворе дома на Народного Ополчения ребёнку зажало палец в проеме общественного тренажера. В больнице пострадавшему диагностировали ушибленную рану, открытый перелом фаланги второго пальца левой кисти.
Пострадавший был госпитализирован в больницу.
Ранее на Piter.tv: Прокуратура проводит проверку после травмирования школьницы в ресторане на Сизова.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все