6-летний петербуржец получил открытый перелом пальца на общественном тренажере

Ребёнку зажало палец в проеме общественного тренажера.

В Петербурге 6-летний ребёнок получил открытый перелом пальца на площадке с общественными тренажерами. Об этом стало известно Piter.tv.

Во дворе дома на Народного Ополчения ребёнку зажало палец в проеме общественного тренажера. В больнице пострадавшему диагностировали ушибленную рану, открытый перелом фаланги второго пальца левой кисти.

Пострадавший был госпитализирован в больницу.

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Фото: Piter.tv