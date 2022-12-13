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6-летний петербуржец получил открытый перелом пальца на общественном тренажере
Сегодня, 10:16
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

6-летний петербуржец получил открытый перелом пальца на общественном тренажере

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Ребёнку зажало палец в проеме общественного тренажера.

В Петербурге 6-летний ребёнок получил открытый перелом пальца на площадке с общественными тренажерами. Об этом стало известно Piter.tv.

Во дворе дома на Народного Ополчения ребёнку зажало палец в проеме общественного тренажера. В больнице пострадавшему диагностировали ушибленную рану, открытый перелом фаланги второго пальца левой кисти.

Пострадавший был госпитализирован в больницу.

Ранее на Piter.tv: Прокуратура проводит проверку после травмирования школьницы в ресторане на Сизова.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, тренажер
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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