Курляндскую улицу заволокло паром после прорыва трубы

Накануне администрация района информировала, что 2 апреля АО "Теплосеть" планирует провести испытания с использованием максимального температурного режима теплоносителя.

Коммунальная авария произошла в среду в Адмиралтейском районе Петербурга. Как сообщают свидетели в соцсетях, прорыв трубы с горячей водой произошел на Курляндской улице, 1. На месте происшествия работают аварийные бригады, а участок прорыва оцеплен сигнальной лентой.

Напомним, накануне администрация района информировала, что 2 апреля АО "Теплосеть" планирует провести испытания с использованием максимального температурного режима теплоносителя. В связи с этими работами в некоторых домах временно отключается горячая вода. Рядом с местом разрыва находился легковой автомобиль. Спасатели запретили перегонять транспортное средство из соображений безопасности.

АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" также дало комментарий по ситуации: 2 апреля проводятся испытания системы отопления на максимальную температуру в Адмиралтейском, Центральном и Кировском районах. Специалисты обнаружили проблему на 10-й Красноармейской улице, 23. Сейчас службы находятся на месте, приняты меры безопасности, испытания продолжаются.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы, спасшие мальчика на Корнея Чуковского, будут представлены к наградам МЧС России "За спасение на пожаре".

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