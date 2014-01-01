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Во время квартирного пожара на Зайцева пострадали мужчина и женщина
Сегодня, 16:57
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Во время квартирного пожара на Зайцева пострадали мужчина и женщина

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Из опасной зоны эвакуированы 18 человек.

В Кировском районе Петербурга во время пожара эвакуировали 18 человек. Есть пострадавшие, рассказали в пресс-службе МЧС.

Сообщение о пожаре в доме 17/23 по улице Зайцева поступило 24 июля в 14:59. В пятиэтажном жилом здании, на пятом этаже в двухкомнатной квартире горели кухня и коридор на площади 19 м2. Также горел чердак на площади 15 м2.

Из опасной зоны эвакуированы 18 человек. В результате пожара пострадали мужчина и женщина. В 16:22 пожар локализован.  

Ранее из горящего дома на Дунайском проспекте эвакуировали 25 человек.

Фото: Piter.tv        

Теги: квартирный пожар, улица зайцева
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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