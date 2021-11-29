Дефект трубопровода устраняют на улице Зайцева

Неполадки обнаружили в ходе плановой проверки.

В Кировском районе сегодня, 20 декабря, специалисты устраняют дефект трубопровода. Работы проходят на улице Зайцева у дома № 3. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

Неполадки обнаружили в ходе плановой проверки. После выявления дефекта специалисты немедленно приступили к работам по замене ненадежного участка.

Управляющим компаниям направлено уведомление о возможности осуществить резервирование теплоснабжения близлежащих зданий путем замены теплоносителя в системах отопления. Пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"

Ремонт завершится в 6:00 утра 21 декабря. В четверг отопление в домах переведут в штатный режим.

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