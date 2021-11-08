Сильный ветер качает ёлку на Дворцовой площади

Но беспокоиться не стоит, при необходимости ель укрепят тросами.

Сильный ветер днём 20 декабря продолжает испытывать на прочность главную новогоднюю ель Петербурга на Дворцовой площади. Дерево подвергается сильным порывам ветра с вечера 19 декабря.

В разговоре с "Фонтанкой" председатель комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол отметил, что на месте дежурят сотрудники предприятия-подрядчика. При усилении ветра они укрепят конструкции ёлки дополнительными тросами.

Так что беспокоиться не стоит, с главной новогодней ёлкой Петербурга всё будет в порядке.

Живая или искусственная: какую елку выбрать на Новый год?

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Видео: фрагмент онлайн-трансляции с сайта Эрмитажа