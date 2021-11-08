Сильный ветер качает ёлку на Дворцовой площади

Сильный ветер днём 20 декабря продолжает испытывать на прочность главную новогоднюю ель Петербурга на Дворцовой площади. Дерево подвергается сильным порывам ветра с вечера 19 декабря.
В разговоре с "Фонтанкой" председатель комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол отметил, что на месте дежурят сотрудники предприятия-подрядчика. При усилении ветра они укрепят конструкции ёлки дополнительными тросами.
Так что беспокоиться не стоит, с главной новогодней ёлкой Петербурга всё будет в порядке.
Живая или искусственная: какую елку выбрать на Новый год?
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Видео: фрагмент онлайн-трансляции с сайта Эрмитажа
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