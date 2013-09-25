  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Прокуратура заинтересовалась ДТП с детской коляской на улице Карпинского
Сегодня, 11:27
62
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Прокуратура заинтересовалась ДТП с детской коляской на улице Карпинского

0 0

За рулем авто находилась 34-летняя женщина.

Прокуратура Калининского района контролирует ход расследования обстоятельств ДТП с детской коляской, которое произошло на улице Карпинского. Об этом 21 июня сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент случился во дворе дома №27 20-го июня. По предварительным данным, 34-летний водитель наехала на коляску, в которой находился 6-месяный ребенок. Малыша госпитализировали после осмотра в состоянии средней степени тяжести.

Ход и результаты административного расследования, проводимого подразделением ГИБДД, поставлены на контроль в прокуратуре Калининского района.

говорится в сообщении.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что неизвестные избили петербуржца на Кузьмоловском кладбище. 

Фото: прокуратура Петербурга

Теги: дтп, коляска, происшествие
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии