  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Нетрезвая женщина за рулем Renault сбила коляску с ребенком на Гражданке
Сегодня, 9:01
85
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Нетрезвая женщина за рулем Renault сбила коляску с ребенком на Гражданке

0 0

Шестимесячным младенец был госпитализирован.

ДТП с нетрезвым водителем произошло в Калининском районе Петербурга. По предварительным данным, женщина села за руль Renault в состоянии алкогольного опьянения и наехала на пожилую петербурженку, которая гуляла с коляской. Об этом сообщила "Фонтанка".

Свидетели вызвали на место происшествия медиков и сотрудников ГИБДД. В результате столкновения был госпитализирован шестимесячный младенец.  

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что таксист сбил трех человек на Боровском шоссе в Москве.

Фото: Pixabay 

Теги: renault, гражданка, дтп, нетрезвый водитель
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии