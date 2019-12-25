Нетрезвая женщина за рулем Renault сбила коляску с ребенком на Гражданке

Шестимесячным младенец был госпитализирован.

ДТП с нетрезвым водителем произошло в Калининском районе Петербурга. По предварительным данным, женщина села за руль Renault в состоянии алкогольного опьянения и наехала на пожилую петербурженку, которая гуляла с коляской. Об этом сообщила "Фонтанка".

Свидетели вызвали на место происшествия медиков и сотрудников ГИБДД. В результате столкновения был госпитализирован шестимесячный младенец.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что таксист сбил трех человек на Боровском шоссе в Москве.

Фото: Pixabay