Таксист сбил трех человек на Боровском шоссе в Москве

В результате массового ДТП пешеходы получили травмы.

На Боровском шоссе в столице произошло массовое ДТП: по предварительным данным, таксист сбил сразу трех пешеходов, проехав на красный свет. Об этом сообщает Telegram-канал департамента транспорта

Авария случилась на переходе у дома № 2/6. В результате столкновения пешеходы получили травмы, о состоянии водителя не сообщается.

На месте происшествия работают полицейские и сотрудники скорой помощи. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что "Шевроле" не вписался в поворот и разбился на Пулковском шоссе.

Видео: Telegram / 112