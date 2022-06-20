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Таксист сбил трех человек на Боровском шоссе в Москве

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В результате массового ДТП пешеходы получили травмы.

На Боровском шоссе в  столице произошло массовое ДТП: по предварительным данным, таксист сбил сразу трех пешеходов, проехав на красный свет. Об этом  сообщает Telegram-канал департамента транспорта

Авария случилась на переходе у дома № 2/6. В результате столкновения пешеходы получили травмы, о состоянии водителя не сообщается. 

На месте происшествия работают полицейские и сотрудники скорой помощи. Обстоятельства произошедшего уточняются. 

Ранее мы сообщили о том, что "Шевроле" не вписался в поворот и разбился на Пулковском шоссе.

Видео: Telegram / 112

Теги: боровское шоссе, дтп, москва, такси
Категории: Видео, Лента новостей, Происшествия, ДТП,

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