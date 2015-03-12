"Шевроле" не вписался в поворот и разбился на Пулковском шоссе

Свидетели отмечают, что машина столкнулась с грузовиком по вине водителя легковушки.

Очередное ДТП произошло на Пулковском шоссе в Петербурге вечером в воскресенье, 19 июня. Водитель "Шевроле" не справился с управлением на повороте и влетел в грузовик перед поворотом на аэропорт. Об этом сообщили свидетели аварии в соцсетях.



Как подчеркивают очевидцы, виновником аварии стал мужчина за рулем легкового автомобиля - он начал поворачивать на заправку со второй полосы, не убедившись в безопасности маневра. В результате грузовик не успел затормозить.

В результате аварии автомобиль разбит всмятку. Есть пострадавшие.

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Фото: ВКонтакте / spb_today