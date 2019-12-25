Неизвестные избили петербуржца на Кузьмоловском кладбище

У пострадавшего – закрытая черепно-мозговая травма, многочисленные ушибы. Проводится проверка.

После посещения Кузьмоловского кладбища петербуржцу понадобилась медицинская помощь. Об этом стало известно Piter.TV.

Днём 20 июня в полицию обратилась женщина, которая сообщила о массовой драке с участием иностранных граждан на кладбище во Всеволожском районе. Прибывшие полицейские не нашли никого на месте происшествия.

Позднее был обнаружен травмированный 33-летний петербуржец. Он пояснил, что пришёл на могилу отца друга, где на него напали неизвестные. У пострадавшего – закрытая черепно-мозговая травма, многочисленные ушибы. Проводится проверка.

Также полиция разыскивает злоумышленника, ограбившего пенсионерку на кладбище в Гатчине.

Фото: Piter.tv