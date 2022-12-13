  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
После убийства семиклассницы прокуратура Петербурга даст оценку деятельности уполномоченных органов
Сегодня, 10:37
164
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

После убийства семиклассницы прокуратура Петербурга даст оценку деятельности уполномоченных органов

0 0

Будет дана оценка в части своевременности выявления семейного неблагополучия, проведения профилактической работы и устранения причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Прокуратура Приморского района Петербурга организовала проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по сообщению об обнаружении трупа 13-летней школьницы.

Надзорным ведомством будет дана оценка деятельности уполномоченных органов в части своевременности выявления семейного неблагополучия, проведения профилактической работы и устранения причин и условий, способствовавших совершению преступления.
 
прокуратура Петербурга

Также прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга

Теги: прокуратура, убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии