После убийства семиклассницы прокуратура Петербурга даст оценку деятельности уполномоченных органов

Будет дана оценка в части своевременности выявления семейного неблагополучия, проведения профилактической работы и устранения причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Прокуратура Приморского района Петербурга организовала проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по сообщению об обнаружении трупа 13-летней школьницы.

Надзорным ведомством будет дана оценка деятельности уполномоченных органов в части своевременности выявления семейного неблагополучия, проведения профилактической работы и устранения причин и условий, способствовавших совершению преступления.



прокуратура Петербурга

Также прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга