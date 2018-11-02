Что произошло в Петербурге 2 ноября: фото и видео

Piter.tv публикует подборку главных происшествия в городе на Неве за последние сутки.

Послений день рабочей недели оказался богатым на происшествия, которые вызывают больше вопросов, чем ответов. Мужчина на Лиговском проспекте лежал на дороге, пока на него не наехала иномарка. Охранyик Мариинской больницы скрутил руки посетительнице за то, что она пришла не в то время. Об этом и о других событиях 2 ноября, мы расскажем далее.

Все ДТП и ЧП в Санкт-Петербурге за 2 ноября:

1. На площади Ленина иномарка сбила мужчину. В ДТП пострадал человек. Удар оказался мощным: с мужчины даже слетела обувь. Пострадавшего уже отвезли в больницу. По факту аварии идет проверка.

2. Детские и спортивные площадки Адмиралтейского района находятся в ужасном состоянии. Спортивная площадка во дворе седьмого дома по Никольскому переулку находится в удручающем состоянии, прилегающая территория, которая находится в ведомстве МО Сенной округ, также оставляет желать лучшего. Нарушения зафиксированы и на детской площадке, которая расположена на пересечении 4-й Красноармейской и Советского переулка. Инспекция уже возбудила по всем нарушениям административные дела, объекты будут находиться под контролем ГАТИ до полного устранения нарушений.

3. Land Rover переехал лежащего на Лиговском проспекте мужчину. Автомобиль марки Land Rover наехал на лежащего на дороге мужчину, который от полученных травм скончался. Сообщается, что погибший лежал на дороге вне зоны пешеходного перехода.

4. На углу 10-й Советской и Новгородской улиц уничтожили сквер. По словам местных жителей, в районе проводили работы по ремонту тепло- и электросетей. По этой причине было принято решение выкорчевать деревья из сквера. В социальных сетях люди также выразили сожаление по поводу уничтоженного сквера: "Слов нет...", "Как минимум 7 деревьев загубили…"

5. Охранник Мариинской больницы заломал женщине руки за то, что она пришла в морг за справкой в неположенное время. У женщины умер брат, она пришла в морг Мариинской больницы (главный вход, на Литейном, 56), чтобы получить справку о вскрытии тела и его смерти. Только вот пришла она в неположенное время, такие справки выдают только с 14:00 до 15:00. По словам охранника, он ей это объяснил, но она все равно хотела пройти к начмеду за соотвествующими документами. Также охранник пожаловался на то, что якобы женщины вцепилась ему в шею, тогда он заломал ей руки и вывел из помещения.

6. Из психбольницы в Приморском районе сбежал пациент. 33-летний мужчина убежал от сопровождающих от здания дома скорби на Фермском шоссе. Сообщается, что беглец инвалид 2-й группы и агрессии не проявляет. Тринадцать лет назад был судим за кражу.