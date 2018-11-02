Охранник Мариинской больницы заломал женщине руки за то, что она пришла в морг за справкой в неположенное время

Справки выдают с 14:00 до 15:00. Охранник не придумал ничего другого, как применить силу.

В Петербурге на территории Мариинской больницы охранники отказались пропустить женщину к начмеду за справкой о смерти брата в неположенное время. Мало того, женщине заломали руки. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

У женщины умер брат, она пришла в морг Мариинской больницы (главный вход, на Литейном, 56), чтобы получить справку о вскрытии тела и его смерти. Только вот пришла она в неположенное время, такие справки выдают только с 14:00 до 15:00. По словам охранника, он ей это объяснил, но она все равно хотела пройти к начмеду за соотвествующими документами. Также охранник пожаловался на то, что якобы женщины вцепилась ему в шею, тогда он заломал ей руки и вывел из помещения. Сама женщина стала кричать, привлекать к себе внимание и говорить о произволе в Мариинской больнице. На ее крики обратили внимание прохожие и врачи, но охранник так и продолжал держать ее руки.

Фото и видео: Piter.TV