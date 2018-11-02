Детские и спортивные площадки Адмиралтейского района находятся в ужасном состоянии

Проверку провела государственная административно-техническая инспекция.

Государственная административно-техническая инспекция проверила детские и спортивные площадки Адмиралтейского района. В ходе проверки выявлены нарушения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Спортивная площадка во дворе седьмого дома по Никольскому переулку находится в удручающем состоянии, прилегающая территория, которая находится в ведомстве МО Сенной округ, также оставляет желать лучшего. Нарушения зафиксированы и на детской площадке, которая расположена на пересечении 4-й Красноармейской и Советского переулка.

Инспекция уже возбудила по всем нарушениям административные дела, объекты будут находиться под контролем ГАТИ до полного устранения нарушений.

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Фото и видео: ГАТИ