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Детские и спортивные площадки Адмиралтейского района находятся в ужасном состоянии

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Проверку провела государственная административно-техническая инспекция.

Государственная административно-техническая инспекция проверила детские и спортивные площадки Адмиралтейского района. В ходе проверки выявлены нарушения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Спортивная площадка во дворе седьмого дома по Никольскому переулку находится в удручающем состоянии, прилегающая территория, которая находится в ведомстве МО Сенной округ, также оставляет желать лучшего. Нарушения зафиксированы и на детской площадке, которая расположена на пересечении 4-й Красноармейской и Советского переулка.

Инспекция уже возбудила по всем нарушениям административные дела, объекты будут находиться под контролем ГАТИ до полного устранения нарушений.

Ранее на Piter.TV: В Калининском районе благоустроят более 40 дворов.

Фото и видео: ГАТИ

 

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Теги: гати , детские дворы , спортивные площадки
Категории: Лента новостей Новости СПб Картина дня

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