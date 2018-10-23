В Калининском районе благоустроят более 40 дворов

Многие работы уже подходят к концу.

В рамках программы по благоустройству дворов в Калининском районе были отремонтированы асфальтовые покрытия дворовых проездов и парковок, подходов к парадным, обустроены пешеходные зоны.

В 21 дворе Калининского района уже установили тренажеры для занятий спортом, обустроили детские площадки с ударопоглощающим покрытием, которое обеспечивает детей дополнительной защитой. Также на прилегающих территориях были высажены деревья, кустарники, восстановлены газоны.

СПБ ГУП "Ленсвет" проводит рекуонструкцию наружного освещения на 27 объектах. Работы уже подходят к концу. Для людей с ограниченными возможностями установили опоры со светодиодными энергосберегающими светильниками, причем сами столбы фонарей могут складываться. То есть их можно использовать без спецвышек.

Проект "Формирование комфортной городской среды" Санкт-Петербурга позволяет жителям района самим выбирать места, которые нужно отремонтировать в первую очередь. В марте 2018 года от жителей Калининского района поступило более 50 тысяч анкет.

Уже не первый год в Калининском районе очень эффективно проводятся работы по комплексному благоустройству внутриквартальных территорий. Исполнители всегда подходят к этому процессу творчески: если благоустраивается детская площадка, то обязательно в концептуальном оформлении, если зона для молодежи, то обязательно с wifi, для пожилых создаются специальные прогулочные маршруты. Николай Бондаренко, вице-губернатор Санкт-Петербурга

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Фото и видео: gorsreda-spb.ru