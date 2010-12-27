Land Rover переехал лежащего на Лиговском проспекте мужчину

За рулём машины был 50-летний мужчина.

Утром 2 ноября на Лиговском проспекте у ТРЦ "Галерея" случилась авария, в которой погиб один человек. Об этом сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

ДТП произошло в 7.15 по адресу Лиговский проспект, 30. Автомобиль марки Land Rover наехал на лежащего на дороге мужчину, который от полученных травм скончался. Сообщается, что погибший лежал на дороге вне зоны пешеходного перехода.

За рулём машины был 50-летний мужчина, а погибшему мужчине на вид около 25 лет. По какой причине он оказался на проезжей части, неизвестно. Сейчас обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее сообщалось, что на площади Ленина иномарка сбила мужчину.

Фото: ДТП и ЧП / Петербург. / ВК.