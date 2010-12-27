На углу 10-й Советской и Новгородской улиц уничтожили сквер

По словам местных жителей, в районе проводили работы по ремонту тепло- и электросетей. По этой причине было принято решение выкорчевать деревья из сквера.

На углу 10-й Советской и Новгородской улиц уничтожили небольшой сквер. Об этом Piter.TV сообщил активист движения "Центральный район за комфортную среду обитания" Ярослав Костров.

По словам местных жителей, в районе проводили работы по ремонту тепло- и электросетей. По этой причине было принято решение выкорчевать деревья из сквера – теперь под землей располагаются трубы, которые помешают растениям нормально развиваться. Однако активисты Центрального возмущены тем, что деревья попросту пропали, и теперь на месте аккуратного сквера местные жители вынуждены видеть пустырь.

В цивилизованных странах, даже если надо проводить работы, деревья пересаживают.

Но тут просто все изничтожили. Мы ведь прекрасно понимаем, что обратно они деревья сажать не будут. Ибо под землей же сети, охранная зона кабельных линий, и все такое... Ярослав Костров, активист.

В социальных сетях люди также выразили сожаление по поводу уничтоженного сквера: "Слов нет...", "Как минимум 7 деревьев загубили…", "Скоты…". Кто-то рассказал о похожей ситуации, но со счастливым концом. Одна петербурженка сообщила, что несколько лет назад у нее во дворе была похожая ситуация – растения пересадили из-за ремонта теплотрассы. "Они все кусты сирени и деревца вишни выкопали и потом пересадили в сторону. И землю потом завезли сами. Вот всем бы на таких работников везло. Я это к тому, что все можно сделать при желании, не уродуя…"

Ранее сообщалось, что петербуржцы продолжают радовать прохожих игрой на желтом пианино.

Фото: "Центральный район за комфортную среду обитания" / ВК.