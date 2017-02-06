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Из психбольницы Приморском районе сбежал пациент
Сегодня, 14:02
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Rybka123
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Из психбольницы Приморском районе сбежал пациент

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Побег произошел при перевозке петербуржца в психоневрологический интернат.

Из петербургской психиатрической больницы имени Скворцова-Степанова сбежал пациент. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Как стало известно, побег произошел 1 ноября при перевозке петербуржца в Зеленогорский психоневрологический интернат. 33-летний мужчина убежал от сопровождающих от здания дома скорби на Фермском шоссе. Сообщается, что беглец инвалид 2-й группы и агрессии не проявляет. Тринадцать лет назад был судим за кражу.

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Фото: Piter.TV

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Теги: больница имени скворцова степанова
Категории: Лента новостей Новости СПб Происшествия

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