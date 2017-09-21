Из психбольницы сбежал трижды судимый петербуржец

Ему помогла бабушка, приходившая на свидание к внуку.

Трижды судимому пациенту удалось сбежать из петербургской психиатрической больницы имени Скворцова-Степанова. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

23-летнему молодому человеку удалось самовольно уйти из больницы, которая находится на Фермском шоссе 5, в среду, 5 сентября. Его перед этим, около 14:20 отпустили погулять со своей 78-летней бабушкой. Молодой человек был судим по статьям 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью), 119 (угроза убийством) Уголовного Кодекса Российской Федерации. С 2013 года по распоряжению Приморского райнного суда он находится в стационаре на принудительном лечении.

Врачи убеждены, что пациент "социально не опасен", полиция разыскивает 23-летнего беглеца.

Ранее петербургский псих заминировал метрополитен самодельными бомбами.

Фото: Piter.TV