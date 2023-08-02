Суд отправил в психбольницу мужчину, толкнувшего подростка под поезд

Суд в Москве отправил в психбольницу мужчину, толкнувшего подростка под поезд. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
Инцидент произошел в марте 2023 года на станции метро "Киевская". 61-летний мужчина толкнул 15-летнего мальчика под пребывающий состав поезда. Подросток чудом остался жив и не пострадал.
Позже стало известно, что мужчина проходил лечение и наблюдался у психиатра. Он лежал в психбольнице имени Алексеева с шизофренией, пока его не отправили без сопровождения в дневной стационар.
Ранее прокуратура Петербурга поддержала решение суда о трех годах колонии для карманника на зеленой ветке метро.
Видео: Telegram / 112
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