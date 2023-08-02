Суд отправил в психбольницу мужчину, толкнувшего подростка под поезд

Инцидент произошел в марте 2023 года на станции метро "Киевская".

Суд в Москве отправил в психбольницу мужчину, толкнувшего подростка под поезд. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Инцидент произошел в марте 2023 года на станции метро "Киевская". 61-летний мужчина толкнул 15-летнего мальчика под пребывающий состав поезда. Подросток чудом остался жив и не пострадал.

Позже стало известно, что мужчина проходил лечение и наблюдался у психиатра. Он лежал в психбольнице имени Алексеева с шизофренией, пока его не отправили без сопровождения в дневной стационар.

Ранее прокуратура Петербурга поддержала решение суда о трех годах колонии для карманника на зеленой ветке метро.

Видео: Telegram / 112