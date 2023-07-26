Прокуратура Петербурга поддержала решение суда о трех годах колонии для карманника на зеленой ветке метро

Петербургская прокуратура поддержала государственной обвинение в отношении карманника, который занимался воровством на зеленой ветке метрополитена.

Прокуратура Василеостровского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении карманника. Он признан судом виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "в,г" части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, из одежды, находившейся при потерпевшем). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным суда, в период с мая 2022 по январь 2023 года совершил серию краж мобильных телефонов пассажиров станций метрополитена "Василеостровская", "Гостиный двор", "Маяковская" и "Приморская". Кражи он совершал в одиночку, зайдя в толпу людей, вытаскивая из карманов потерпевших смартфоны.

Также похитил он гаджеты двух пассажиров при посадке в автобусы на остановках общественного транспорта у д. 62 по Большому пр. В.О. и д. 33 по Среднему пр. В.О.

Всего таким образом причинен ущерб 11 потерпевшим на общую сумму более 300 тысяч рублей. Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на 3 года с в исправительной колонии.

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Видео: прокуратура Петербурга

