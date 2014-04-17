У посла РФ в Замбии украли 400 тыс. рублей в петербургском магазине

Полиция задержала подозреваемого через пару часов после подачи заявления.

В понедельник, 24 июля, полномочного посла РФ в республике Замбия Азима Ярахмедова обокрали в петербургском магазине. У представителя дипведомства забрали барсетку, в которой находились документы и 400 тыс. рублей. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Преступление было совершено в гипермаркете на Московском проспекте. На следующий день пострадавший обратился к правоохранителям: было возбуждено уголовное дело по 158 статье УК РФ (кража).

Подозреваемого задержали спустя пару часов после подачи заявления. Им оказался 52-летний житель Ленобласти. Похищенное было изъято, предполагаемый вор помещён в СИЗО.

Ранее мы сообщили о том, что жительницу Ленобласти ждет суд по делу о краже продуктов и дорогого алкоголя на 20 тысяч рублей.

Фото: Piter.TV