Жительницу Ленобласти ждет суд по делу о краже продуктов и дорогого алкоголя на 20 тысяч рублей

Петербургская прокуратура занялась делом женщины из Ленобласти , которая украла алкоголя на 13 тысяч рублей.

Прокуратура Петроградского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 33-летней жительницы Ленинградской области. Она обвиняется по части 1 статьи 158 УК РФ (кража). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, в мае этого года обвиняемая тайно украла из магазина на Аптекарском проспекте две бутылки другого виски по 0,7 л каждая. Общий ущерб тогда составил 13 тысяч рублей.

Через несколько дней после этого, она украла продукты в магазине на Малом проспекте П.С.. Тогда ущерб составил 7 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено прокуратурой в Петроградский районный суд для рассмотрения по существу.

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