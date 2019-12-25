В Колпино сотрудники полиции в сквере задержали любителя пострелять

Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

В Колпино сотрудники полиции задержали любителя пострелять в сквере. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Днём 13 июля в полицию поступило сообщение, что в сквере у дома 23 по Октябрьской улице сидят двое мужчин, один из которых, в военной форме, стреляет из пистолета.

Полицейские задержали 39-летнего местного жителя и изъяли у него сигнальный пистолет "Retay Vjd 92" с 13 патронами в магазине, а также пять патронов и две стреляные гильзы из его сумки.

До этого рецидивисты стреляли по бутылкам на детской площадке в Колпино.

Фото: МВД