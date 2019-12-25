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Рецидивисты стреляли по бутылкам на детской площадке в Колпино
Сегодня, 8:05
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Рецидивисты стреляли по бутылкам на детской площадке в Колпино

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Оружие у хулиганов изъяли: один из мужчин был задержан, другого отпустили после опроса. Возбуждено уголовное дело.

Во вторник, 11 июля, в экстренные службы поступило сообщение от прохожего о том, что на улице Братьев Радченко в Колпино двое мужчин повесили на детской площадке мишени и стреляют по ним из пневматического ружья. Об этом стало известно Piter.TV.

Прибывшие на место оперативники задержали двух неоднократно судимых петербуржцев 34 и 35 лет. Установлено, что они производили выстрелы по пластиковым бутылкам из воздушной винтовки.

Оружие у хулиганов изъяли: один из мужчин был задержан, другого отпустили после опроса. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что в кафе с шавермой в Кудрово уроженец Дагестана поссорился с египтянином.

Фото: Piter.TV

Теги: санкт-петербург, стрельба
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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