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В кафе с шавермой в Кудрово уроженец Дагестана поссорился с египтянином
Сегодня, 10:00
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

В кафе с шавермой в Кудрово уроженец Дагестана поссорился с египтянином

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Во Всеволожском районе Ленинградской области произошел скандал в кафе с шавермой. Его фигурантами стали уроженец Дагестана и Египта.

Ночью в понедельник, 10 июля, в дежурную часть поступил сообщение о том, что кафе с шавермой в Кудрово произошел скандал.

Как стало известно Piter.TV, уроженец республики Дагестан решил не оплачивать свой заказ, а потом начал угрожать пистолетом уроженцу Египта, который работал продавцом в этом кафе. 

Однако на угрозах всё не закончилось – дебошир начал избивать кулаком египтянина. Пострадавший был госпитализирован в больницу в удовлетворительном состоянии. 

Правоохранители изъяли у хулигана огнестрельное оружие. В отношении него было составлено два административных протокола по части 1 статьи 20.1 КоАП (мелкое хулиганство) и статье 6.1.1 (побои). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что петербурженку изнасиловал малознакомый ранее судимый по имени Ганеш.

Фото: unsplash.com

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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