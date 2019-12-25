В кафе с шавермой в Кудрово уроженец Дагестана поссорился с египтянином

Во Всеволожском районе Ленинградской области произошел скандал в кафе с шавермой. Его фигурантами стали уроженец Дагестана и Египта.

Ночью в понедельник, 10 июля, в дежурную часть поступил сообщение о том, что кафе с шавермой в Кудрово произошел скандал.

Как стало известно Piter.TV, уроженец республики Дагестан решил не оплачивать свой заказ, а потом начал угрожать пистолетом уроженцу Египта, который работал продавцом в этом кафе.

Однако на угрозах всё не закончилось – дебошир начал избивать кулаком египтянина. Пострадавший был госпитализирован в больницу в удовлетворительном состоянии.

Правоохранители изъяли у хулигана огнестрельное оружие. В отношении него было составлено два административных протокола по части 1 статьи 20.1 КоАП (мелкое хулиганство) и статье 6.1.1 (побои). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что петербурженку изнасиловал малознакомый ранее судимый по имени Ганеш.

Фото: unsplash.com