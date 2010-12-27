Шантажист-рецидивсит сел на семь лет за секс с восьмиклассницей

Ранее подсудимый получил условный срок за шантаж 14-летней жительницы Ленобласти.

Выборгский районный суд вынес приговор Александру Исправникову, который через шантаж вступил в интимную связь с восьмиклассницей. Судья приговорил мужчину к семи годам в колонии общего режима и штрафу в полмиллиона рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.



23-летний Исправников оказался на скамье подсудимых после того, как в мае на него написала заявления мамы восьмиклассницы из поселка Большая Ижора Ломоносовского района. Женщина рассказала сотрудникам, что ее несовершеннолетняя дочь вступила в половую связь с молодым человеком. Следствие установило, что злоумышленник вынудил девочку сделать обнаженные снимки, а после шантажировал опубликовать их в социальной сети. Чтобы этого избежать пострадавшая расплатилась с преступником по иному.



За свои действия Исправников получил обвинения по трем статьям — "развратные действия, "понуждение к сексу" и "половое сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста".



Известно, что ранее молодой человек уже привлекался к ответственности за похожий шантаж 14-летней жительницы Гатчины. Тогда он отделся условным сроком в пять лет.



Ранее на Piter.TV: В Ленобласти ранее судимого педофила увезли в больницу с ожогами

Фото: Piter.TV