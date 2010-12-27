В Ленобласти ранее судимого педофила увезли в больницу с ожогами

Пострадавший находится в реанимации в шоковом состоянии.

В четверг, 1 ноября, в отделение скорой помощи города Сертолово был доставлен мужчина с многочисленными ожогами. Врачи диагностировали у него ожоги 2-3 степени головы, туловища, верхних и нижних конечностей, а также верхних дыхательных путей. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

В настоящий момент мужчина находится в реанимации в шоковом состоянии. Выяснилось, что он пострадал во время пожара, возникшего в его квартире по неизвестным причинам. Правоохранители смогли установить личность пациента. Это житель Сертолово, ранее судимый за педофилию. Ведется расследование.

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