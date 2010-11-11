Главе СК РФ представят доклад о расследовании уголовного дела по факту стрельбы в школе в Рябово

Пострадавшего госпитализировали с ушибом передней брюшной стенки в удовлетворительном состоянии.

Председателю СК РФ Александру Бастрыкину представят доклад о ходе расследования уголовного дела по ч. 2 ст. 213 УК РФ после стрельбы в школе в Ленобласти. Напомним, в Рябово девятиклассник выстрелил из пневматического пистолета в восьмиклассника на перемене.

Пострадавшего госпитализировали с ушибом передней брюшной стенки в удовлетворительном состоянии. Подросток купил пистолет у 16-летнего приятеля за 1,7 тыс. рублей.

Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК РФ по Ленобласти Сазину С. Т. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Пресс-служба СК РФ

Ранее на Piter.TV: драка после распития алкоголя закончилась выстрелом из "травмата" на шоссе Революции.

Фото: пресс-служба СК РФ