Главе СК РФ представят доклад о расследовании уголовного дела по факту стрельбы в школе в Рябово

Председателю СК РФ Александру Бастрыкину представят доклад о ходе расследования уголовного дела по ч. 2 ст. 213 УК РФ после стрельбы в школе в Ленобласти. Напомним, в Рябово девятиклассник выстрелил из пневматического пистолета в восьмиклассника на перемене.
Пострадавшего госпитализировали с ушибом передней брюшной стенки в удовлетворительном состоянии. Подросток купил пистолет у 16-летнего приятеля за 1,7 тыс. рублей.
Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК РФ по Ленобласти Сазину С. Т. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
Пресс-служба СК РФ
Фото: пресс-служба СК РФ
