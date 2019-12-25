Девятиклассник выстрелил в подростка в школе поселка Рябово

Стрелок купил пистолет у 16-летнего приятеля за 1,7 тыс. рублей.

Полицейские Тосненского района задержали подростка, который выстрелил в знакомого в школе. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Днем 9 декабря правоохранителям поступила информация о стрельбе в учебном заведении поселка Рябово. Установлено, что 17-летний девятиклассник ранил 14-летнего восьмиклассника из пневматического пистолета. Пострадавшего увезли в больницу с ушибом передней брюшной стенки в удовлетворительном состоянии.

Стрелок купил пистолет у 16-летнего приятеля за 1,7 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ. Все материалы дела передадут в Комиссию по делам несовершеннолетних для решения вопроса о постановке юноши на профилактический учет.

Фото: Piter.TV