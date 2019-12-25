  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Девятиклассник выстрелил в подростка в школе поселка Рябово
Сегодня, 10:26
208
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Девятиклассник выстрелил в подростка в школе поселка Рябово

0 0

Стрелок купил пистолет у 16-летнего приятеля за 1,7 тыс. рублей.

Полицейские Тосненского района задержали подростка, который выстрелил в знакомого в школе. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Днем 9 декабря правоохранителям поступила информация о стрельбе в учебном заведении поселка Рябово. Установлено, что 17-летний девятиклассник ранил 14-летнего восьмиклассника из пневматического пистолета. Пострадавшего увезли в больницу с ушибом передней брюшной стенки в удовлетворительном состоянии. 

Стрелок купил пистолет у 16-летнего приятеля за 1,7 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ. Все материалы дела передадут в Комиссию по делам несовершеннолетних для решения вопроса о постановке юноши на профилактический учет. 

Ранее на Piter.TV: стрелок из окна на Пловдивской предстанет перед судом. 

Фото: Piter.TV 

Теги: рябово, стрельба
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии