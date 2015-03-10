  1. Главная
Сегодня, 10:30
Стрелок из окна на Пловдивской предстанет перед судом

В хаотичном направлении он произвел не менее 20 выстрелов из сигнального пистолета.

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего местного жителя, которому вменяют п. "а" ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). 

Как рассказали 3 декабря в надзорном ведомстве, 29 июня нетрезвый фигурант, находясь на кухне в квартире на Пловдивской улице, стрелял из окна. В хаотичном направлении он произвел не менее 20 выстрелов из сигнального пистолета. По словам обвиняемого, стрельба была открыта им просто так. 

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее на Piter.TV: директор частной клиники стрелял по кошкам на Решетникова. 

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

Теги: суд, хулиганство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

