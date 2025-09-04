  1. Главная
Сегодня, 14:20
Бастрыкин заинтересован конфликтом между сотрудником ККИ и продавцом арбузов в Металлострое

Инспектор прибыл для пресечения его незаконной деятельности.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу о противоправных действиях мужчины в Петербурге. Об этом рассказали 4 сентября в ведомстве. 

Напомним, в Металлострое торговец арбузами на автомобиле сбил специалиста контроля использования городского имущества, который прибыл для пресечения его незаконной деятельности. После злоумышленник скрылся, а пострадавший получил травмы. 

Следователи Северной столицы возбудили уголовное дело. 

Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин затребовал у руководителя ГСУ СК РФ по Петербургу Павла Сергеевича Выменца доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования уголовного дела – о его результатах. 

Пресс-служба СК РФ 

Ранее на Piter.TV: перед судом в Петербурге предстанет продавец телефона, напавший с ножом на покупателя. 

Видео: пресс-служба ККИ Петербурга 

