Перед судом в Петербурге предстанет продавец телефона, напавший с ножом на покупателя

Как сообщил напавший, ему не понравилось, что мужчина стоял рядом с квартирой.

Прокуратура Красносельского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 43-летнего мужчины. Ему вменяют п. "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

По информации надзорного ведомства, в феврале обвиняемый ударил потерпевшего ножом в бедро, находясь на лестничной площадке в доме 53к3 по Ленинскому проспекту. Пострадавший хотел купить у злоумышленника мобильный телефон через сайт бесплатных объявлений, и они договорились о встрече. Пока первый ждал продавца, тот стал его оскорблять и выгонять на улицу, после чего напал.

Как сообщил напавший, ему не понравилось, что мужчина стоял рядом с квартирой. Дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что в Колпино во время дорожного конфликта двое мужчин получили ножевые ранения.

Фото: Piter.TV