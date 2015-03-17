В Колпино во время дорожного конфликта двое мужчин получили ножевые ранения

Один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии.

Полицией Колпино задержан участник дорожного конфликта, который ранил двух людей ножом. Об этом рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

Около девяти часов вечера 31 августа в полицию Колпино поступило сообщение о ножевом ранении мужчин у моста на улице Первомайской.

Полицейские установили, что ножевые ранения двое мужчин получили во время дорожного конфликта у перекрестка Вознесенского шоссе и Рубежного шоссе. По подозрению в причастности к этому инциденту нарядом ДПС был задержан 37-летний житель поселка Понтонный, для разбирательства он был доставлен в отдел полиции.

Позже из медучреждений поступили две телефонограммы: 49-летний мужчина с ножевым ранением живота был госпитализирован в тяжёлом состоянии, 42-летний мужчина с ножевым ранением груди – в состоянии средней степени тяжести.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.tv