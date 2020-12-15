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Майская гроза и пасмурная погода ожидается в Ленобласти в воскресенье
Сегодня, 14:14
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Майская гроза и пасмурная погода ожидается в Ленобласти в воскресенье

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Столбики термометров покажут +12...+17 градусов.

В воскресенье, 29 мая, в Ленобласть не придет долгожданное тепло. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В отдельных районах ожидаются ливни и грозы. Подует западный ветер со скоростью 4-9 м/с. При громе возможны порывы. Температура воздуха ночью составит всего +4...+9 градусов. Днем потеплеет до +12...+17 градусов. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти оборудовали 29 кемпингов и глэмпингов.

Фото: Pexels, пресс-служба ГУ МЧС по Ленобласти

Теги: грозы, кратковременные дожди, природа, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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