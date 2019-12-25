В Ленобласти оборудовали 29 кемпингов и глэмпингов

В летнем сезоне Ленобласть приготовила для жителей и гостей региона множество ярких и запоминающихся событий. Любители природы смогут отдохнуть в кемпингах, а для тех, кто хочет отдохнуть с комфортом, обустроены глэмпинги. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.
В регионе были оборудованы 29 кемпингов, автокемпингов и глэмпингов. Больше всего – в Выборгском и Приозерском районах.
Также регион также подготовил более 400 событийных мероприятий - исторические реконструкции, фестивали, этно-праздники и так далее.
Также в Ленинградской области для туристов создали гастрономическую карту региона.
Фото: pexels
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