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В Ленобласти оборудовали 29 кемпингов и глэмпингов
Сегодня, 13:42
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти оборудовали 29 кемпингов и глэмпингов

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Больше всего – в Выборгском и Приозерском районах. 

В летнем сезоне Ленобласть приготовила для жителей и гостей региона множество ярких и запоминающихся событий. Любители природы смогут отдохнуть в кемпингах, а для тех, кто хочет отдохнуть с комфортом, обустроены глэмпинги. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

В регионе были оборудованы 29 кемпингов, автокемпингов и глэмпингов. Больше всего – в Выборгском и Приозерском районах. 

Также регион также подготовил более 400 событийных мероприятий - исторические реконструкции, фестивали, этно-праздники и так далее.

Также в Ленинградской области для туристов создали гастрономическую карту региона.

Фото: pexels

Теги: глэмпинг, кемпинг
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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