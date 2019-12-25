В Ленинградской области для туристов создали гастрономическую карту региона

Например, в "Ленинградском меню" есть ладожские пельмени с еловым маслом.

У Ленинградской области появилась собственная гастрономическая карта. Она укажет туристам, где можно попробовать выборгский крендели, вепсские сканцы и тосненский сидр. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

В "Ленинградском меню" есть ладожские пельмени с еловым маслом, сканцы с пшенной кашей, вепсская яичница и маринованная минога и еще много других блюд.

Также Ленинградская область предлагает большой выбор уникальных напитков - копорский чай, копорский кальвадос, тосненский сидр и многие другие.

Ранее регоператор Ленобласти организовал сбор и утилизацию мусора с экотроп.

Карта: правительство Ленобласти