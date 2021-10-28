Регоператор Ленобласти организовал сбор и утилизацию мусора с экотроп

В этом году в регионе пройдет 8 экологический акций, которые помогут очистить территории региона от мусора.

В среду, 25 мая, регоператор Ленобласти организовал сбор и утилизацию мусора в заказниках "Линдуловская роща" и "Раковые озера". За месяц очистили более 15 км, сообщили в пресс-службе ведомства.

За год пройдет не менее 8 экологический акций, в ходе которых регион будут очищать от мусора. Идея организации сбора и утилизации мусора появилась после опасения зампредседателя Ленинградского областного отделения Всероссийского общества охраны природы Натальи Калягиной. Его суть заключалась в отсутствии уборки мусора в заказниках и на экомаршрутах.

Предполагается, что экологические акции также помогут сформировать культуру обращения с отходами.

Фото:Вконтакте / Регоператор по обращению с отходами в Ленобласти