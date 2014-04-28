В Ленобласти стартовал ремонт инфраструктуры экотроп

За первые два месяца работы новой системы взимания платы было собрано 850 тыс. рублей.

В воскресенье, 7 июля, в Ленинградской области начались ремонтные работы на экотропах, финансируемые за счет средств, полученных от платы за посещение пяти наиболее популярных охраняемых природных территорий.

За первые два месяца работы новой системы взимания платы было собрано 850 тыс. рублей. Эти деньги пошли на замену поврежденных и выцветших информационных щитов и пюпитров, восстановление настилов, беседок и мест отдыха, а также на устранение последствий урагана и актов вандализма.

Ранее мы сообщили о том, что в лесах Ленобласти обнаружено растение, цветущее под землей.

Фото: Правительство Ленобласти