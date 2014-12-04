Петербург и Ленобласть готовят шесть совместных экотроп

Ожидается, что первые маршруты, такие как "Шесть озёр" и тропа, соединяющая охраняемые природные участки "Гладышевский" и Линдуловская роща, будут открыты уже в 2025 году.

Петербург и Ленобласть намерены разработать шесть совместных маршрутов, проходящих через природные парки и заповедники. Данная информация была озвучена на совместном заседании экологического совета председателями комитетов по природным ресурсам города и области.

Ожидается, что первые маршруты, такие как "Шесть озёр" и тропа, соединяющая охраняемые природные участки "Гладышевский" и Линдуловская роща, будут открыты уже в 2025 году.

На сегодняшний день в Ленинградской области обустроено 47 экологических троп, из которых 44 находятся на особо охраняемых природных территориях. Общая длина этих маршрутов составляет 430 километров. Кроме этого, регион планирует взять на вооружение опыт Санкт-Петербурга в области очистки сточных вод и совместно развивать новые проекты по созданию очистных сооружений, как заявил Александр Дрозденко.

Ранее мы сообщили о том, что парковки более чем на 200 мест обустроят в Старой Ладоге.

Фото: Piter.TV (создано с помощью "Шедеврум")