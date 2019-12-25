Парковки более чем на 200 мест обустроят в Старой Ладоге

На участке уложили 5 км нового асфальта и нанесли разметку.

В 2025 году в Старой Ладоге начнут строить парковки. На Волховском проспекте и Поземской улице обустроят 212 мест для автомобилей и четыре - для автобусов.

О планах строительства парковок возле Староладожской крепости объявили дорожники Ленинградской области во вторник, 20 августа, в своем Telegram-канале. Они отметили, что этот вопрос назрел давно, поскольку посмотреть на достопримечательность приезжает вся страна.

Напомним, что в 2024 году дорожники обновили трассу между Волховом и Старой Ладогой. На участке уложили 5 км нового асфальта и нанесли разметку.

Ранее сообщалось, что обновленная трасса позволит жителям и гостям Ленобласти с комфортом добираться до знаменитой Староладожской крепости.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть заняла 42 место в рейтинге российских регионов по числу аварий.

Фото: Telegram / dorogi_lo