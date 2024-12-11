Прокуратура Ленобласти требует снести глэмпинг в деревне Синковицы

Прокуратура Волосовского района выявила нарушения в сфере оборота сельскохозяйственных земель в деревне Синковицы. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры Ленинградской области, земельные участки использовались не по назначению: на них не велись сельскохозяйственные работы.
По данным прокуратуры, участки заросли сорняками и кустарником высотой до 15 метров. Кроме того, на территории незаконно возвели 11 одноэтажных зданий, которые сдавались в аренду.
В отношении собственника земельных участков возбуждены административные дела. Прокуратура также направила в суд иск о передаче земель в распоряжение Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом и о сносе незаконных построек.
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Фото: пресс-служба прокуратуры Ленинградской области
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