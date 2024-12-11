В Ленобласти 4 тысячи бездомных животных нашли дом благодаря благотворительной акции

Государственная ветеринарная служба Ленобласти подвела итоги акции "Мы в ответе за тех, кого приручили".

Государственная ветеринарная служба Ленинградской области подвела итоги четырехлетней акции "Мы в ответе за тех, кого приручили". За время ее проведения жители региона приютили 4 тысячи бездомных животных.

Кроме того, в области зарегистрировано 18 частных приютов для собак, открыты новые центры временного содержания животных в Кировске, Волосовке, Приозерске и Тихвине.

За четыре года сумма государственных субсидий, выделенных на поддержку приютов и программ по работе с бездомными животными, превысила 14 миллионов рублей.

Начальник управления ветеринарии Леонид Кротов отметил, что главной задачей акции является формирование гуманного и ответственного отношения к животным с самого раннего возраста.

Ранее Piter.TV сообщал, что найденный в мусорке щенок на проспекте Ветеранов теперь "работает" на мусоровозе.

Фото: комитет общественных коммуникаций Ленинградской области