Аналитик Беляев озвучил прогноз цен на нефть

Рынок нефти является регулируемым, и обвального падения котировок ждать не стоит.

Мировые цены на нефть утром 17 июня продолжили снижаться после падения накануне. Августовские фьючерсы на Brent дешевели на 0,72%, а июльские фьючерсы на WTI — на 0,76%. Основной причиной падения аналитики называют ожидания скорого открытия Ормузского пролива после анонсированного подписания меморандума между США и Ираном.

Комментируя ситуацию для "Вечернего Санкт-Петербурга", кандидат экономических наук и финансовый аналитик Михаил Беляев выразил мнение, что рынок нефти является регулируемым, и обвального падения котировок ждать не стоит. По его словам, в экономике существует понятие "компромиссной цены", которая устраивает и производителей, и потребителей. Эксперт утверждает, что этот коридор уже давно установился в диапазоне 70–80 долларов за баррель. Он также добавил, что это не исключает наличия отдельных контрактных цен и дисконтов для дружественных стран, но такие вопросы решаются в рамках двусторонних соглашений и не влияют на мировой баланс.

Отвечая на вопрос о связи мировых котировок со стоимостью бензина в России, аналитик был категоричен. По его мнению, цена топлива внутри страны зависит не от стоимости сырья, а исключительно от эффективности работы Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Беляев считает, что у производителей топлива сильное лобби, позволяющее им манипулировать рынком и выдумывать искусственный дефицит для оправдания роста цен. При этом аналитик уверен, что реального дефицита в стране нет, а любые локальные перебои можно быстро устранить логистическими маневрами при наличии политической воли.

Ранее мы сообщили о том, что эксперты дали россиянам советы по успешному закрытию кредитов.

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