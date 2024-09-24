Сотрудники уголовного розыска провели профилактический рейд в цыганский табор в Ленобласти

Рейд стал реакцией на выявление случаев мошенничества в начале сентября, когда представители цыганской общины продавали постельное белье пенсионерам по завышенным ценам.

В минувшие выходные сотрудники уголовного розыска провели профилактический рейд в место проживания большой цыганской общины в деревне Верхние Осельки Всеволожского района Ленобласти.

Как информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, рейд стал реакцией на выявление случаев мошенничества в начале сентября, когда представители цыганской общины продавали постельное белье пенсионерам по завышенным ценам. Один из жителей деревни Оржицы Ломоносовского района приобрел одеяло и две подушки за 90 тысяч рублей: другой пенсионер из Соснового Бора совершил аналогичную покупку. Задержанный 29-летний торговец признался, что это не единственный случай, но адреса потерпевших не смог вспомнить.

В ходе рейда сотрудники полиции доставили в отдел 16 представителей цыганской национальности, включая мужчин. Их подвергли дактилоскопии, проверили на причастность к преступлениям и правонарушениям, а также на соблюдение требований воинского учета.

Кинологи с собаками осмотрели дома и автомобили, но запрещенные вещества не обнаружили. В завершение рейда полицейские провели профилактическую беседу с бароном цыганской общины.