Мошенник продал пенсионеру из Ленобласти одеяло и две подушки за 90 тыс. рублей

Ведется проверка других возможных случаев мошенничества со стороны подозреваемого.

В воскресенье, 8 сентября, в отделение полиции Ломоносовского района Ленобласти поступил звонок от 88-летнего мужчины из деревни Оржицы. Он сообщил, что незнакомец пришел к нему домой и уговаривал купить одеяло и две подушки. Мужчина согласился и отдал продавцу 90 тыс. рублей, позже осознав завышенную цену товара. По этому факту было возбуждено уголовное дело по статье 159 часть 2 УК РФ (мошенничество).

В результате проведенных оперативных мероприятий полицейскими Ломоносовского района вместе с коллегами из отдела по борьбе с преступностью был обнаружен автомобиль, на котором передвигался продавец. Во вторник, 10 сентября, у дома 32 на бульваре Трудящихся в городе Колпино сотрудники ГИБДД задержали машину марки Skoda Fabia. За рулем оказался 29-летний житель Ростовской области из станицы Егорлыкская. Он был задержан согласно статье 91 УПК РФ.

Ведется проверка других возможных случаев мошенничества со стороны подозреваемого.